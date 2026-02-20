Mercato PSG : C’est confirmé, un milieu attendu à Paris

Un indésirable du PSG vit le calvaire en Grèce et devra faire son retour à Paris à la fin de la saison.

Mercato PSG : Renato Sanches de retour à Paris ?

Un retour à Paris se précise. Prêté par le PSG au Panathinaïkos, Renato Sanches vit une saison compliquée, loin des promesses nées de son explosion précoce au Benfica. Miné par des blessures à répétition, le milieu portugais de 28 ans peine à enchaîner et voit son temps de jeu fondre.

Le bilan statistique est sans appel et montre la galère que vit le Portugais. Sanches n’a foulé la pelouse que quelques fois. Une présence fantomatique qui fait mal, surtout quand on se souvient de son impact lors de ses passages au Bayern Munich ou lors du titre de Lille en Ligue 1. Le constat européen n’est guère plus reluisant : sur les huit rencontres disputées par le club en Ligue Europa, l’international portugais n’est apparu qu’à trois reprises.

Une blessure musculaire contractée fin octobre l’a tenu éloigné des terrains près de 70 jours, lui faisant manquer 12 matchs entre l’automne et le début d’année. Un nouveau coup dur dans une carrière déjà largement freinée par les pépins physiques. La direction de Panathinaïkos ne va pas le garder en Grèce. Renato Sanches va donc revenir au Paris Saint-Germain et ensuite chercher un nouveau point de chute. Luis Enrique ne pourra pas compter sur lui. Il n’a donc aucune chance de retrouver l’équipe parisienne.

