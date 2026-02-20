Mercato OL : Un joueur de Lyon se lâche sur son avenir

Prêté par l’OL jusqu’à la fin de la saison, un joueur sous contrat avec club rhodanien a pris une décision ferme sur son avenir.

OL : Duje Caleta-Car s’est imposé à la Real Sociedad

Avant le début de la saison 2025-2026, l’entraîneur de l’OL avait fait en choix fort. Il a inscrit Duje Caleta-Car parmi les joueurs sur qui il ne compte pas. Mis sur le marché de ce fait, le défenseur a été prêté à la Real Sociedad, le 1er août 2025, jusqu’à la fin de la saison.

Dans son communiqué officiel, le club rhodanien avait souligné qu’il s’agit d’un prêt payant d’un montant de 500 000 euros, assorti d’une option d’achat fixée à 4 millions d’euros.

En Espagne, le joueur indésirable à Lyon a réussi à s’imposer. Il a été titulaire à 13 reprises en 15 apparitions en Liga. Il a également été titulaire lors des 4 matchs disputés en coupe du Roi.

Caleta-Car cash : « Je souhaite rester à La Real Sociedad »

Épanoui aux Pays Basque, Duje Caleta-Car a tranché la question de son avenir. Il veut rester en Espagne, comme il l’a confié à Mundo Deportivo. « J’adorerais rester à La Real Sociedad. Je me plais beaucoup dans ce club formidable », a-t-il déclaré.

Toutefois, ses performances seront évaluées à l’issue de la saison, avant qu’une décision finale ne soit prise. L’international Croate (37 sélections) reste donc suspendu au dernier mot de la Direction du club basé à Saint-Sébastien.

« Le plus important, c’est de faire mes preuves. Il me reste trois mois pour le faire, et ensuite, on verra quelles sont les intentions du club. Je suis encore dans le flou, je ne sais pas s’ils sont satisfaits ni si mes performances sont à la hauteur. S’ils sont confiants, on en discutera », a-t-il expliqué.

Pour rappel, Duje Caleta-Car rest lié à l’OL jusqu’au 30 juin 2027. Selon Transfermarkt, il est valorisé à 3 millions d’euros, alors que le club l’avait recruté à 3,5 millions d’euros à Southampton en juillet 2024.

