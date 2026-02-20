ASSE : Laval redoute un attaquant de Saint-Etienne

Relancé par Philippe Montanier, l’ASSE attend le Stade Lavallois de pied ferme à Geoffroy-Guichard. Un attaquant des Verts est déjà redouté par Laval.

ASSE – Laval : Enjeux et objectifs bien différents

L’ASSE est gonflée à bloc avant d’affronter le Stade Lavallois, samedi (19h), lors de la 24e journée de Ligue 2. Ayant décroché deux victoires sous les ordres de leur nouvel entraîneur, Philippe Montanier, les Verts ont à cœur d’enchaîner un troisième succès, afin de conforter leur place sur le podium et éventuellement viser la première place.

Troisième avec 40 points, l’AS Saint-Etienne compte le même nombre de points que le deuxième, le Stade de Reims, et elle n’a que 2 points de moins que le leader, l’ES Troyes AC.

Les Stéphanois auront en face d’eux une équipe de Laval qui lutte pour son maintien en Ligue 2. Avant-derniers au classement, les Lavallois sont sous la menace de la lanterne rouge, le SC Bastia. Ils sont donc contraints de gagner à Saint-Etienne pour éviter de s’enfoncer à la dernière place.

Bianda (Laval) craint Stassin et l’attaque de Saint-Etienne

Pour ce faire, les Tango doivent réussir un exploit, car ils affrontent la meilleure attaque du championnat. William Bianda, défenseur central du club mayennais, craint d’ailleurs les attaquants des Verts, notamment le numéro 9.

À voir

Brest-OM : Coup dur confirmé dans la liste de Habib Beye

Lisez aussi : ASSE : Très critiqué, Horneland est défendu par un Vert

« Défendre contre Lucas Stassin demande beaucoup de concentration. Ce n’est pas le joueur qui va venir te percuter, dribbler, mais il se place bien. […]. Zuriko Davitashvili est plus dans la percussion… Mais il n’y a pas que leur attaque qui fera le match. Il y aura toute leur équipe… », a-t-il confié à Ouest-France.

Pour rappel, l’ASSE avait tenu Laval en échec (3-3), au stade Francis-Le Basser, lors du match aller disputé le 9 août 2025, à l’occasion de la 1re journée de la saison.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Accord conclu pour Fukuda ?

À voir

Mercato PSG : Luis Campos active une piste surprise en Grèce

ASSE : Grosse inquiétude à Saint-Étienne avant Laval

ASSE : L’avertissement clair de Montanier avant Laval !