ASSE : Très critiqué, Horneland est défendu par un Vert

Alors qu’il a été très critiqué, l’ancien entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland est défendu par un Vert, qui n’était pourtant pas parmi ses préférés.

ASSE : Horneland limogé pour insuffisance de résultats

La Direction de l’ASSE a hésité longtemps avant de finalement limoger Eirik Horneland, le 1er février 2026. Il a été démis pour insuffisance de résultats. Son bilan cette saison était de 7 défaites, 4 nuls, 10 victoires, 27 buts concédés en 21 journées en Ligue 2.

Ce qui était évidemment insuffisant pour prétendre à la montée en Ligue 1. En coupe de France, l’AS Saint-Etienne avait été éliminée par l’OGC Nice, dès le 3e tour des éliminatoires (32e de finale).

Le bilan d’Eirik Horneland a été très critiqué par des observateurs, compte tenu de l’investissement de Kilmer Sports Ventures pour renforcer l’équipe stéphanoise. Le groupe canadien a investi 25 millions d’euros dans le recrutement lors du mercato d’été.

Cardona : « Malgré les résultats, Horneland a tout donné… il reste un bon coach »

Cependant, l’ancien coach de l’ASSE bénéficie du soutien d’Irvin Cardona. « J’avais de bonnes relations avec l’ex-coach. L’arrivée du nouveau n’a pas changé grand-chose sur ce point », a-t-il déclaré en conférence de presse. L’attaquant des Verts a volé ensuite au secours de Horneland, face aux critiques.

« Il n’a jamais triché. Malgré les résultats, il a tout donné pour son équipe et pour le club. Quand il est parti, ça lui a fait mal au cœur, je peux vous le dire. Je ne sais pas ce qui n’a pas fonctionné, mais les choses mises en place étaient bonnes, elles étaient intéressantes. Parfois sur des détails, ça ne veut pas prendre, pour autant, il reste un bon coach », a-t-il soutenu.

Il faut souligner que Cardona n’était pas parmi les premiers choix offensifs du technicien Norvégien. Il avait été titulaire 11 fois en 20 matchs disputés en Ligue 2, cette saison, sous les ordres de ce dernier.

