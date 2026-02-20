Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée de Konstantinos ?

L’OM et Rennes ont rejoint la longue liste des prétendants pour la pépite de Genk, Konstantinos Karetsas. Mais le montant du transfert et la présence des plus grands clubs mondiaux placent la barre très haut pour les formations françaises.

Mercato OM : Mehdi Benatia lorgne Konstantinos

Une rude bataille s’annonce entre deux clubs de Ligue 1 pour le prochain mercato estival. L’OM et le Stade Rennais auraient activé la piste menant à Konstantinos Karetsas (18 ans). Véritable maître à jouer du KRC Genk, le jeune international grec réalise une saison XXL (18 contributions directes en 35 rencontres).

Le directeur de football du club phocéen, Mehdi Benatia serait chaud pour amener le jeune crack grec à Marseille. Les pensionnaires du stade Vélodrome veulent offrir au nouveau coach Habib Beye une équipe compétitive pour la saison prochaine. Une offre se prépare pour Konstantinos Karetsas.

Mais attention, le dossier est loin d’être bouclé. Pour s’offrir les services de celui que l’Europe s’arrache, il faudra débourser 45 millions d’euros et, surtout, battre une concurrence très rude. Le Real Madrid, le PSG et plusieurs cadors de Premier League sont déjà aux aguets. Marseille et Rennes parviendront-ils à créer l’exploit ? Sur Transfertmarkt, le Grec vaut 28 millions d’euros.

