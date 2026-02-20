Mercato PSG : Luis Campos active une piste surprise en Grèce

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, continue de prospecter pour dénicher de nouvelles pépites. Il s’est à présent aux trouves d’un milieu de terrain évoluant en Grèce.

Mercato PSG : Luis Campos s’attaque à une pépite de l’Olympiakos

La direction du Paris Saint-Germain reste fidèle à sa nouvelle politique de recrutement axée sur la jeunesse. Elle l’a prouvé durant le mercato hivernal en signant le jeune Dro Fernandez. Le milieu de terrain de 18 ans a rejoint le PSG contre un chèque de 8 millions d’euros.

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, ambitionne de récidiver cet été. Les dirigeants sont déjà à la recherche de jeunes joueurs à fort potentiel. Ils n’excluent aucune zone géographique dans cette quête. Les noms d’Eli Junior Kroupi et Morgan Rogers ont récemment circulé à Paris. Mais les dirigeants du PSG creusent en parallèle une piste inattendue en Grèce.

Le média grec Sportime rapporte que le Paris SG suit très près Christos Mouzakitis. Ce milieu défensif de 19 ans évolue actuellement à l’Olympiakos. Son talent prometteur (30 matchs disputées à ce stade de la saison-) n’est pas passé inaperçu. La direction parisienne aurait déjà dépêché un scout pour l’observer en action.

Le profil percutant de Christos Mouzakitis semble faire l’unanimité au PSG. Le directeur sportif Luis Campos et l’entraîneur Luis Enrique seraient sous son charme. Ce dossier n’est cependant qu’au stade des prémices. Aucune offre formelle n’a été transmise pour son transfert.

Les discussions n’ont pas encore débuté entre les parties. Le PSG prend donc le temps d’évaluer le potentiel de Christos Mouzakitis avant de passer, peut-être, à l’offensive l’été prochain.

