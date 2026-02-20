Coup de gueule à l’OM : Beye déjà au cœur d’une polémique

Habib Beye s’apprête à disputer son premier match sur le banc de l’OM ce vendredi soir face à Brest. Mais le coach marseillais affronte déjà les critiques en raison de son passé rennais.

OM : Habib Beye fait face à une méfiance grandissante

C’est officiel ! Habib Beye a pris les commandes du banc de l’Olympique de Marseille. Un rêve devenu une réalité pour l’ancien défenseur marseillais. Mais sa nomination à l’OM suscite déjà des doutes dans le rang des supporters. Son récent échec à Rennes alimente les débats.

Son passage mitigé en Bretagne aura été marqué des certitudes trop affirmées et de « grands discours » qui auraient fini par lasser le vestiaire. Certains s’inquiètent que ce scénario se répète à l’OM. Pourtant, Habib Beye hérite d’un groupe qui « n’est pas malade ». Même si le départ de Roberto De Zerbi a eu des répercussions en interne.

La Provence appelle au grand calme

Le nouvel entraîneur de l’OM devra trouver l’équilibre afin d’éviter ses erreurs passées. La Provence est ainsi montée au créneau pour défendre le technicien franco-sénégalais. Le quotidien régional rappelle que l’histoire de l’OM est jalonnée de réussites inattendues.

Des profils comme Éric Gerets, Igor Tudor ou Élie Baup étaient initialement accueillis avec froideur par les supporters. Mais ils ont finalement laissé une trace indélébile en atteignant leurs objectifs. Le procès intenté à Habib Beye est prématuré et injuste. Il est accusé d’être une « erreur de casting » avant même de disputer son premier match ce vendredi soir lors du choc Brest-OM.

