Brest-OM : Coup dur confirmé dans la liste de Habib Beye

L’OM tentera de repartir de l’avant ce vendredi soir face à Brest. Le nouvel entraîneur Habib Beye a dévoilé son groupe pour ce choc, avec une absence notable en défense.

OM : Habib Beye devra faire sans Leonardo Balerdi face à Brest

Le retour de Habib Beye à l’Olympique de Marseille démarre fort. Il a officiellement pris les commandes du banc phocéen mercredi soir. Le technicien sénégalais n’a surtout pas le temps de savourer son come-back à l’OM. 24 heures après sa présentation, il prépare déjà un déplacement périlleux.

Son OM ira défier le Stade Brestois ce vendredi soir en ouverture de la 23e journée de Ligue 1. Habib Beye a convoqué un groupe de 22 joueurs pour ce baptême du feu. Et sans surprise, Leonardo Balerdi ne figure pas sur sa liste. Le défenseur argentin est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Son absence représente un vide important à combler au sein de la défense.

Habib Beye devra donc faire des choix forts pour sa première composition à l’OM. Des interrogations subsistent et alimentent déjà les débats chez les supporters. Qui sera le gardien titulaire de Marseille en cette seconde partie de saison ? Le brassard de capitaine sera-t-il retiré à Leonardo Balerdi ? Habib Beye maintient pour le moment suspense.

𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 📋 #SB29OM



Voici les 2️⃣2️⃣ joueurs retenus par 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 𝐁𝐞𝐲𝐞 pour cette rencontre face à Brest ⚔️ pic.twitter.com/2dyDjNjcfy — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 20, 2026

