Conflit PSG : Une requête choc adressée à Kylian Mbappé

Le litige opposant Kylian Mbappé au PSG s’intensifie autour de millions d’euros impayés. Le club de la capitale aurait cependant formulé une requête inattendue à son ancien attaquant.

Le PSG négocie son image face à Kylian Mbappé

Le verdit est connu depuis décembre dernier. Le Paris Saint-Germain doit verser 60,9 millions d’euros à Kylian Mbappé. La majeure partie de la dette a été réglée suite à l’intervention d’huissiers. Même si un reliquat de 2 millions d’euros anime encore les débats entre les deux parties.

Le PSG invoque une différence liée au salaire brut et net pour expliquer cet écart financier, indique L’Equipe. La direction du Paris SG estime alors que la dette est en réalité déjà apurée. Tandis que le clan Mbappé menace de nouvelles procédures pour récupérer le reste du montant. Mais ce n’est pas tout.

Au-delà de ce désaccord autour des chiffres, une sanction symbolique inquiète le Paris SG. Le conseil des Prud’hommes a en effet ordonné au club parisien d’afficher l’intégralité du jugement sur la page d’accueil de son site officiel pendant une trentaine de jours. Cette condamnation est particulièrement dégradante pour l’image de marque de l’institution parisienne.

Un levier de pression supplémentaire

C’est pourquoi le PSG aimerait que son ancien buteur renonce à cette mesure de publicité contraignante. Cette requête inattendue constitue un levier de pression pour Kylian Mbappé. Accepter d’effacer cette « tache numérique » serait un geste de conciliation pour la star du Real Madrid.

Reste à savoir le natif de Bondy acceptera un tel geste envers son ancien employeur. Le conflit se déplace progressivement du terrain financier vers celui de la réputation du PSG.

