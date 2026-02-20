Mercato PSG : C’est confirmé, un roc va signer

La décision est prise pour Lucas Beraldo au PSG. Le défenseur brésilien va parapher un nouveau bail.

Mercato PSG : Lucas Beraldo vers une prolongation

Souvent pointé du doigt pour ses prestations irrégulières, Lucas Beraldo n’est pourtant pas sur le départ du PSG. Bien au contraire, le défenseur brésilien de 22 ans se rapproche d’une prolongation, soutenu par la confiance de son entraîneur Luis Enrique.

Le coach parisien va opérer certains changements dans son onze de départ ce week-end. Certains cadres vont se reposer pour pourfendre l’AS Monaco en Ligue des Champions. En manque de temps de jeu, l’ancien joueur du São Paulo espère profiter de la réception de FC Metz au Parc des Princes pour retrouver la compétition. Depuis le succès à AJ Auxerre le 23 janvier, Lucas Beraldo n’a plus disputé la moindre minute, enchaînant cinq rencontres sur le banc.

Ces derniers mois, le roc brésilien est annoncé sur le départ. Mais la situation a désormais changé au Paris Saint-Germain. Selon L’Équipe, le club parisien envisage même d’étendre son contrat, actuellement valable jusqu’en 2028. Une marque de confiance forte de la part de Luis Enrique, qui continue de voir en lui une solution dans la rotation malgré ses prestations parfois fébriles.

