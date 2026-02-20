Brest-OM : Habib Beye ose trois changements, la compo !

Habib Beye fait ses débuts sur le banc de l’OM ce vendredi soir face à Brest. Le nouvel entraîneur marseillais a prévu quelques changements tactiques pour ce premier test.

OM : Habib Beye réintègre Geronimo Rulli dans les buts

Habib Beye le sait. Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille sera très attendu pour son premier match face à Brest. Son OM est actuellement quatrième de Ligue 1. Une victoire ce vendredi soir en terres bretonnes permettre donc aux Phocéens de mettre la pression sur Lyon (3e).

Cela permettrait aussi à l’OM d’entamer un nouveau cycle sous de meilleurs auspices. Habib Beye a ainsi décidé de frapper fort pour son baptême du feu, en opérant trois changements significatifs. Le premier concerne le poste de gardien. Geronimo Rulli retrouve à priori ses gants de titulaire.

Le gardien argentin a récemment été déclassé par Roberto De Zerbi, au profi de Jeffrey de Lange. Il revient pour stabiliser une défense en quête de repères. Il sera protégé dans l’axe par la paire Nayet Aguerd – Benjamin Pavard. Emerson Palmier et Timothy Weah animeront les couloirs.

Aubameyang et Ethan Nwaneri sur le banc face à Brest

La véritable surprise se situe en attaque. Pierre-Emerick Aubameyang devrait débuter le choc Brest-OM sur le banc. Le Gabonais de 36 ans paie la volonté d’un coach d’apporter plus de mobilité en attaque. Habib Beye miserait donc sur Amine Gouiri en pointe de l’attaque phocéenne ce soir.

Le jeune prodige Ethan Nwaneri devrait lui aussi être relégué sur le banc. Habib Beye préfère s’appuyer sur l’impact physique et l’expérience d’Igor Paixao. Mason Greenwood complètera ce trio offensif de l’OM. L’entraîneur marseillais veut ainsi envoyer un message de pragmatisme. À Brest, seule la victoire compte.

La composition probable de l’Olympique de Marseille

Gardien : Rulli

Défenseurs : Weah, Pavard, Aguerd, Emerson

Milieux : Hojbjerg, Timber, Traoré

Attaquants : Greenwood, Paixao et Gouiri

