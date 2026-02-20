FC Nantes : Grosse inquiétude avant le Havre AC

Les nouvelles sont plus ou moins bonnes pour le FC Nantes avant le choc contre le Havre AC en Ligue 1. Un seul cadre va manquer cette affiche.

FC Nantes : Groupe au complet avant Le Havre AC, mais Abline suspendu

À l’approche de la 23e journée de Ligue 1, le FC Nantes reçoit Le Havre ce dimanche 22 février à la Beaujoire. Les Canaris, 17es et virtuellement relégables, abordent cette rencontre sous pression face à une formation havraise plus sereine au classement.

Bonne nouvelle pour l’entraîneur Ahmed Kantari : l’effectif est quasiment au complet pour la troisième fois d’affilée, après les matchs contre l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco. Touché à la cheville face à Lyon, Dehmaine Tabibou est pleinement rétabli et postule encore à une place dans le groupe.

Seule ombre au tableau, l’absence de Matthis Abline, suspendu après une accumulation de cartons jaunes. Un temps menacé lui aussi, Kelvin Amian sera finalement disponible : la Ligue de Football Professionnel a rectifié une confusion liée à un avertissement en Coupe de France.

Avec un effectif presque complet, Nantes n’a désormais plus d’excuse avant ce rendez-vous important dans la course au maintien. Un nouveau revers va certainement provoquer le départ du coach Ahmed Kantari. Les Kita cherchent déjà son successeur.

