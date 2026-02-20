RCSA-OL : 5 Lyonnais indisponibles, 2 retours confirmés

L’entraîneur de l’OL a confirmé deux retours parmi les nombreux blessés, pour le déplacement à Strasbourg. Mais il en reste encore cinq à l’infirmerie.

En plus d’Endrick, l’OL récupère Tagliafico et Kluivert

L’OL récupère Endrick pour affronter le RC Strasbourg, dimanche soir, en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Suspendu contre l’OGC Nice, il fait son grand retour. Ce qui est une excellente nouvelle pour Paulo Fonseca, car l’attaquant brésilien est le joueur Lyonnais le plus décisif en 2026. Il a marqué 5 buts en 6 matchs depuis son arrivée du Real Madrid, en janvier dernier.

Blessés et absents ces dernières semaines, Nicolas Tagliafico et Ruben Kluivert sont également de retour, comme confirmé par l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, en conférence de presse d’avant-match. « Ils sont prêts pour Strasbourg, mais aussi prêts pour pouvoir débuter », a-t-il assuré.

Moreira et Hateboer indisponibles contre le RC Strasbourg

En revanche, Afonso Moireira et Hans Hateboer ne sont pas opérationnels contre le Racing Club. Le premier a repris l’entraînement ce vendredi. Il est donc encore trop juste physiquement pour le voyage à Strasbourg.

L’ailier portugais « n’est pas bien et a besoin de plus de temps » pour récupérer de sa blessure, selon Fonseca. Quant au joueur prêté à l’OL par Rennes, il « a un petit problème au genou ».

Nuamah, Fofana et Mangala toujours en réathlétisation

Outre Moreira et Hans Hateboer, Lyon est toujours privé d’Ernest Nuamah, Malick Fofana et Orel Mangala. Ils poursuivent leur réathlétisation. Leur retour à l’entraînement est espéré en fin de semaine prochaine ou un peu plus tard, d’après le coach des Gones.

