OM : Balerdi sanctionné ? La décision de Habib Beye tombe !

L’arrivée d’Habib Beye entraîne quelques changements à l’Olympique de Marseille. Le statut de capitaine de Leonardo Balerdi est même remis en cause.

Une nouvelle ère débute à l’Olympique de Marseille avec la nomination d’Habib Beye. Chaque décision du choc sénégalais servira à asseoir son autorité. C’est dans ce contexte que la gestion de Leonardo Balerdi interroge. Le capitaine de l’OM semble aujourd’hui crouler sous le poids de sa fonction.

Ses soucis physiques récurrents et ses prestations désastreuses, notamment lors du naufrage face au PSG (5-0) passent très mal à Marseille. Au point où le statut de Leonardo Balerdi est vivement contesté par une partie des supporters. Ceux-ci exigent de lui retirer le brassard de capitaine. Cette sanction sera-t-elle appliquée par le nouvel entraîneur de l’OM ?

Leonardo Balerdi est pour le moment suspendu pour le match face à Brest. Son absence laisse le champ libre à une première évolution symbolique. Le compte OM_Fada sur X assure que Pierre-Emile Hojbjerg portera le brassard en Bretagne ce vendredi soir. Le milieu danois officiait déjà comme vice-capitaine sous Roberto De Zerbi. Il incarne une alternative naturelle à Balerdi.

Une décision temporaire assumée par Habib Beye

Sauf que ce choix n’est pas encore définitif. Habib Beye souhaite temporiser. Le nouvel entraîneur de l’OM utilisera le futur stage en Espagne pour observer ses joueurs en profondeur. Ce séjour sera décisif pour analyser les dynamiques du vestiaire et identifier les véritables leaders sur et en dehors du terrain. Même si la remise en question de Balerdi semble totale.

