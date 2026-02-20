Mercato : le PSG accélère pour un phénomène à 40 M€

Le PSG entre dans la danse pour Konstantinos Karetsas, le nouveau phénomène à 40 millions d’euros.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne Konstantinos Karetsas

Il n’a que 18 ans, mais il affole déjà les compteurs et les recruteurs du Vieux Continent. Konstantinos Karetsas, le prodige belgo-grec du KRC Genk, est devenu la cible prioritaire des cadors européens, dont le PSG.

Inconnu du grand public il y a peu, ce milieu offensif né en 2007 est en train de braquer les projecteurs sur la Jupiler Pro League. Avec 3 buts et surtout 16 passes décisives en 36 rencontres, Karetsas s’est imposé comme le chef d’orchestre de Genk. Capable d’évoluer en numéro 10 ou sur l’aile droite, il brille par une maturité tactique rare et une technique soyeuse qui rappellent les plus grands.

Selon le média grec Sport24, Paris a rejoint une liste d’amoureux déjà bien remplie : AC Milan, Naples, Arsenal, Chelsea et Liverpool observent de près son évolution. Si le Bayern Munich et Dortmund ont récemment dépêché des émissaires, c’est le Bayer Leverkusen qui semble avoir une longueur d’avance. Le profil de Karetsas serait, selon les dirigeants allemands, l’ADN parfait pour le jeu de transition et de possession de la Bundesliga.

Lié à Genk jusqu’en 2029, le joueur ne sera pas bradé. Si le club belge souhaite privilégier un projet sportif cohérent pour son joyau, il ne fermera pas la porte à une surenchère financière. Des offres avoisinant les 40 millions d’euros sont attendues dès l’ouverture du mercato estival.

