ASSE-Laval : Ce scénario catastrophe que craignent les verts

L’ASSE affronte Laval ce samedi au Chaudron dans un contexte délicat. Les Verts redoutent un match piège qui pourrait freiner leur remontée au classement, avec notamment un retour qui rappelle de mauvais souvenirs.

ASSE-Laval : Bouille de retour au Chaudron

L’arbitre désigné pour ce choc de la 24ᵉ journée de Ligue 2 est Thierry Bouille, déjà auteur d’une performance controversée lors du dernier match stéphanois sous sa direction. À l’époque, l’ASSE avait chuté 1-0 face à Amiens, laissant une impression mitigée aux supporters. Ce retour au sifflet du Chaudron ranime les craintes d’une répétition de ce scénario.

L’expérience n’est pas du tout la même côté lavallois. Bouille a dirigé les joueurs mayennais à 14 reprises, pour un bilan plus nuancé : quatre victoires, quatre nuls et six défaites. Si Laval reste fragile à l’extérieur, les Verts savent que chaque erreur arbitrale pourrait peser lourd dans ce match à enjeu.

Laval, l’adversaire piège pour Saint-Etienne

Si le Stade Lavallois ne brille pas toujours par sa régularité, il sait se montrer redoutable dans les confrontations cruciales. Les statistiques récentes montrent que les Mayennais savent profiter des erreurs adverses, un point que les Stéphanois devront garder à l’esprit dès le coup d’envoi.

Saint-Étienne, pour sa part, doit se montrer discipliné et solide, sous peine de revivre des désillusions similaires à celles du match face à Amiens. La pression du Chaudron, combinée à un arbitre qui n’a pas souri aux Verts, transforme ce rendez-vous en véritable test de caractère.

