Stade Rennais : Rongier crache ses vérités sur le départ de Beye

Le départ d’Habib Beye du Stade Rennais continue de faire réagir. Valentin Rongier, ancien Phocéen et milieu rennais, brise le silence et livre son ressenti sur cette période délicate.

Stade Rennais : « Le vestiaire n’a jamais lâché Beye » selon Rongier

Valentin Rongier ne mâche pas ses mots. Interrogé sur le départ de l’entraîneur Habib Beye, limogé le 9 février dernier, il insiste sur le soutien réel du vestiaire. « Je ne vais parler que pour moi. Moi, je continuais d’échanger avec lui, je n’ai pas le sentiment que le groupe l’ait abandonné », a-t-il confié.

Pour Rongier, les résultats ont peut-être terni l’image du groupe, mais pas son engagement envers le coach : « Les résultats de cette période n’aidaient pas les troupes à garder le moral, à trouver cette énergie positive à mettre dans l’entraînement et les matchs », a-t-il poursuivi. Le milieu rennais insiste : le terrain reste le seul juge.

Une période difficile mais riche d’enseignements

« C’est parfois difficile à expliquer », ajoute Valentin Rongier, avec cette pointe d’humour pince-sans-rire qui le caractérise. Selon lui, certains ont pu ressentir un désengagement, mais cela ne doit jamais devenir une excuse : « Nous ne sommes ‘que’ des joueurs et il faut qu’on garde toute notre énergie pour le terrain », lâche-t-il.

Cette lucidité souligne la maturité du milieu rennais, conscient que le football ne pardonne pas : « La vérité du football, c’est le terrain », prévient l’ancien joueur de l’OM. Sous la houlette de Franck Haise, le Stade Rennais espère désormais transformer ces secousses en énergie positive pour lancer une nouvelle dynamique.

