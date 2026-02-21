Ligue 2 : Un gros coup s’offre à l’ASSE !

Dans un climat électrique à Geoffroy-Guichard, l’ASSE se prépare à un rendez-vous crucial contre Laval. Les Verts ont une occasion en or de frapper un grand coup au classement et de rêver plus grand.

ASSE : Une chance en or pour s’installer en tête de Ligue 2

Ce samedi soir, Saint-Étienne reçoit Laval avec un scénario idéal dans la tête. Les résultats de la 24e journée joués vendredi ont ouvert la voie : Red Star s’incline face à Annecy, Dunkerque se contente d’un nul contre Bastia, et Rodez continue de courir après les leaders avec une victoire qui ne suffit pas encore à rattraper les Stéphanois.

Lire aussi : Laval prévient Saint-Etienne d’un coup rêvé !

À voir

Affaire Mbappé-PSG : Le Paris SG prend une grosse décision !

Autant de faux pas qui mettent les Verts dans une position favorable pour exploiter le moindre trou laissé par leurs concurrents. Philippe Montanier sait que chaque point compte et que le moindre relâchement pourrait coûter cher. Le terrain sera bouillant, avec plus de 31 000 spectateurs attendus pour pousser les joueurs dans leurs derniers retranchements.

Geofroy-Guichard, un théâtre de passion

L’enceinte mythique des Verts sera plus qu’un simple terrain : elle deviendra le moteur d’une ambition. Les supporters, vibrants et impatients, ont déjà commencé à rêver d’un changement au sommet du classement. L’AS Saint-Etienne n’a plus le droit à l’erreur et devra imposer son rythme dès le coup d’envoi.

Lire aussi : Laval redoute un attaquant de Saint-Etienne

Laval, conscient de l’enjeu, ne fera pas de cadeau et cherchera à déstabiliser les Stéphanois dès les premières minutes. Mais dans ce contexte, l’avantage psychologique est clairement du côté des locaux. Si Saint-Étienne gère la pression, ce match pourrait être le point de départ d’une dynamique décisive pour la course à la montée.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE-Laval : Ce scénario catastrophe que craignent les verts

À voir

OM : L’analyse choc de Beye après la déroute à Brest

Un grand retour confirmé dans le groupe de Saint-Etienne contre Laval

ASSE : Montanier calme le jeu au sujet du sprint final