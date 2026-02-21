OM : L’analyse choc de Beye après la déroute à Brest

Le choc face à Brest laisse des traces à l’OM, et la première réaction d’Habib Beye ne rassure pas totalement. Entre lucidité et détermination, l’ancien défenseur se projette déjà sur la reconstruction du club phocéen.

Brest-OM : Une première soirée difficile pour Beye

Pour ses débuts sur le banc marseillais, Habib Beye a été confronté à la dure réalité de la Ligue 1. « On peut tout à fait juger cette première, je suis à la tête de cette équipe, même si on n’a eu 24h, on a pris nos responsabilités », a expliqué le Sénégalais au micro de Ligue 1+. Selon lui, la défaite tient surtout à une intensité brestoise qu’il n’avait pas anticipée sur certaines phases clés.

L’ancien coach de Rennes pointe notamment la gestion des seconds ballons et des centres : « On a été pris sur ces deux situations de centre, et il fallait surtout ne pas défendre dans notre box à cause de la présence d’Ajorque ». Une lucidité rare pour une première sortie, mais qui souligne les axes d’amélioration urgents.

Redonner confiance et travailler sans relâche

Malgré le score, Beye affiche une approche constructive. Il insiste sur la nécessité de regagner confiance : « Il y a un petit manque de confiance qu’il va falloir soigner pendant cette petite semaine de stage… Le travail sera global, il faut évacuer cette grosse déception et se refocaliser sur le travail ».

Le technicien mise sur l’intensité et la qualité de l’effectif pour inverser la tendance : « C’est un club qui doit revenir dans une dynamique positive, on va s’attacher à le faire jour après jour ». Reste à voir si cette déclaration sera le point de départ d’une renaissance marseillaise.

