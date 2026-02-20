OM : Bienvenue dans la galère à Marseille Habib Beye !

À peine installé sur le banc de l’OM, Habib Beye a déjà compris que le costume était taillé dans un tissu inflammable. À Brest, Marseille a sombré d’entrée, balayé par une première période qui a tout d’un avertissement.

Brest-OM : Ajorque gâche les débuts d’Habib Beye

Il y a des soirs où un attaquant semble jouer avec une seconde d’avance. Ludovic Ajorque, en pleine réussite, a transformé la défense olympienne en décor d’entraînement. Deux frappes, deux coups de massue (10e, 29e), et déjà Marseille courait derrière le score, le souffle court, les idées brouillées, mené 2-0.

Brest n’a pas volé son avantage : pressing haut, transitions éclairs, efficacité clinique. L’OM, lui, a affiché des lacunes inquiétantes dans le replacement et l’impact pour les débuts tant attendus d’Habib Beye. À ce rythme, la Ligue 1 ne pardonne rien, surtout pas les débuts timides.

Des débuts qui piquent déjà

L’ancien entraineur du Red Star rêvait d’un baptême galvanisant ; il hérite d’un baptême du feu. Rapidement mené de deux buts, il entre malgré lui dans une statistique peu flatteuse de l’histoire marseillaise. Le technicien sénégalais devient l’entraîneur le plus rapide à être mené par 2 buts d’écart pour ses débuts sur le banc marseillais en match officiel.

Un clin d’œil cruel au passé, qui rappelle que le Vélodrome n’offre aucun délai de grâce. Le chantier est immense : défense friable, confiance fragile, automatismes à construire. Mais dans la tempête, on juge aussi les capitaines. Au Sénégalais de transformer cette galère inaugurale en acte fondateur. Marseille adore les renaissances ; encore faut-il survivre à la première vague.

