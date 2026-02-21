Affaire Mbappé-PSG : Le Paris SG prend une grosse décision !

Le feuilleton judiciaire entre Kylian Mbappé et le PSG semble toucher à sa fin. Le club de la capitale a confirmé sa décision de ne pas faire appel et met ainsi un terme à plusieurs mois de tension médiatique.

Affaire Mbappé-PSG : Fin du contentieux entre les deux parties

Depuis décembre dernier, le PSG était sous le feu des projecteurs après sa condamnation par le Conseil de prud’hommes à verser 61 millions d’euros à Kylian Mbappé. Dans un communiqué publié vendredi soir, le club a clairement indiqué : « Le Paris Saint-Germain a décidé de ne pas interjeter appel de la décision du Conseil de prud’hommes ». Cette annonce marque un tournant, alors que les rumeurs et spéculations s’étaient multipliées ces dernières semaines.

Le club souligne également sa volonté de clore ce dossier de manière responsable : « Dans un souci de responsabilité et afin de mettre un terme définitif à une procédure qui n’a que trop duré, le club a choisi de ne pas prolonger ce contentieux ». Une posture qui vise autant à protéger l’image du Paris SG qu’à rassurer les supporters sur la stabilité de l’équipe.

Une divergence sur le dernier versement

Si Paris affirme avoir réglé l’ensemble des sommes dues après l’intervention d’un huissier, certains médias évoquaient un manque de deux millions d’euros dans le dernier versement. Maître Semerdjian, avocat du club, tranche avec fermeté : « Contrairement aux affirmations totalement fausses du joueur et de son entourage, le Paris Saint-Germain s’est acquitté de l’intégralité des obligations mises à sa charge ».

Le club insiste sur sa bonne foi et sa transparence dans la gestion de ce dossier. Il rappelle que le Conseil de prud’hommes a reconnu l’existence d’un accord verbal entre les parties, « sans toutefois en tirer les conséquences de droit », selon les termes du communiqué officiel.

Le Paris SG tourne la page du bras de fer avec Mbappé

Avec cette décision de ne pas faire appel, le Paris Saint-Germain affiche sa volonté de se projeter uniquement vers l’avenir sportif. Le communiqué est clair : « Le Paris Saint-Germain est désormais résolument tourné vers l’avenir, concentré sur son projet sportif et la réussite collective ».

Entre ambition sportive et gestion prudente des affaires internes, le club parisien semble prêt à laisser derrière lui un dossier judiciaire qui aura fait couler beaucoup d’encre. Pour Kylian Mbappé, cette étape clôt un chapitre délicat, tandis que le club entend montrer qu’aucune polémique ne viendra freiner ses objectifs pour la saison.

