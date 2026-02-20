Ça chauffe à l’OM : Après Beye, Rennes stoppe une arrivée

Le Stade Rennais est bien déterminé à compliquer les plans de l’OM. L’entraîneur Habib Beye fera ses débuts ce vendredi face à Brest avec un staff réduit.

Mercato OM : Le Stade rennais bloque les adjoints d’Habib Beye

Une nouvelle ère débute à l’Olympique de Marseille. Les dirigeants phocéens ont réglé la succession de Roberto De Zerbi. Après plusieurs semaines de négociations, Habib Beye a officiellement pris les rênes de l’équipe première. Le technicien fera ses débuts sur le banc de l’OM ce vendredi soir face au Stade Brestois.

Mais l’intronisation d’Habib Beye à l’OM ne se fait pas sans difficultés administratives. Il entamera même son déplacement en Bretagne avec un handicap de taille : l’absence de ses fidèles adjoints. L’Equipe nous apprend que les membres de son staff, Sébastien Bichard, Olivier Saragaglia et Yann Cavezza, sont pour l’instant retenus par Rennes.

Il n’ont pas reçu les lettre de licenciement

La raison de ce blocage ? La direction du SRFC n’a pas encore transmis les notifications de licenciement à ces trois techniciens. Cette situation contractuelle pourrait perdurer jusqu’au 12 mars, date limite légale pour l’envoi des documents. En attendant, Habib Beye se jette dans l’arène bretonne sans ses collaborateurs habituels.

Son baptême du feu se fera donc dans une configuration inédite et solitaire sur le banc de l’OM. Cela oblige le nouvel entraîneur à s’appuyer sur les ressources internes. L’intérimaire Pancho Abardonado est toujours dans le staff phocéen.

