OM : Défaite à Brest, énorme opportunité pour Lyon et Lille

Habib Beye est déjà sous pression après la défaite de l’OM à Brest (2-0). Lyon peut creuser l’écart et Lille peut se rapprocher de Marseille à l’issue de la 23e journée de Ligue 1.

OM : Lille peut revenir à 3 points de Marseille

Nouvel entraîneur de l’OM, Habib Beye n’a pas réussi à redresser la barre à la suite de la lourde défaite concédée à Paris (5-0) et le match nul au Vélodrome contre le RC Strasbourg (2-2).

Son équipe s’est inclinée devant le Stade Brestois (2-0), sur un doublé de Ludovic Ajorque en première période. Malgré cette défaite, l’Olympique de Marseille restera 3e au classement. Les résultats des cinq matchs programmés ce dimanche ne changeront pas le rang des Phocéens.

En revanche, ils peuvent se retrouver à portée du Lille OSC (4e). Le club nordiste se déplace à Angers, actuel 12e au classement, cet après-midi (16h45). En cas de victoire des Lillois, ils reviendraient à seulement trois points des Marseillais. Le club provençal verrait ainsi son avance initiale fondre.

Qualification pour la C1 : L’OL peut mettre l’OM à 8 points

En effet, l’OM était 3e devant l’OL et avait 7 points d’avance sur le LOSC, à l’issue de la 20e journée de Ligue 1. Mais à lissue de la 22e journée, Lyon a délogé Marseille du podium et compte 5 points d’avance.

L’yon’équipe de Paulo Fonseca peut donc creuser l’écart et mettre l’équipe d’Habib Beye à 8 points, en cas de victoire à Strasbourg. Ce qui serait une mauvaise opération pour les Phocéens dans la course pour une place qualificative directement en Ligue des champions.

