Coup de théâtre à l’OM : McCourt tranche pour Gamerre !

Directrice générale du Red Star, Pauline Gamerre est fortement pressenti pour remplacer Pablo Longoria à l’OM. Mais Frank McCourt a fait une annonce sur le dossier via ses représentants.

Mercato OM : Le clan McCourt dément la piste Pauline Gamerre

L’agitation autour de l’Olympique de Marseille ne faiblit pas. Le baptême de feu raté de Habib Beye à Brest (défaite 2-0) passe difficilement auprès des fans. Le club phocéen reste sur quatre matchs sans victoire. Cette série de contreperformance inquiète. Car l’OM perd des points dans la course à la Ligue des champions.

Lire aussi : OM : Grosse colère éclate dans le vestiaire après Brest !

À voir

PSG-Metz : Coup dur confirmé dans la liste de Luis Enrique !

Un autre dossier anime aussi les débats : la succession de Pablo Longoria. Le président de l’OM s’apprête à quitter ses fonctions. Et pour le remplacer, Pauline Gamerre apparaissait comme la grande favorite. L’actuelle directrice générale du Red Star serait même en discussions avec la direction phocéenne en vue d’un accord.

Aucun contact avec l’Olympique de Marseille

Cette information s’est vite répandue dans la cité phocéenne. Elle vient cependant d’être démentie par l’entourage de Frank McCourt. Contacté par L’Equipe, le clan du propriétaire de l’OM assure n’avoir eu aucun avec la dirigeante de 42 ans.

Cette mise au point balaie ainsi l’idée d’une nomination imminente de Pauline Gamerre à l’OM. Aucune entrevue n’est à l’ordre du jour entre les deux parties. D’autant plus que le départ de Pablo Longoria n’est toujours pas officiel.

Lire la suite sur l’OM :

Coup de théâtre à l’OM : La remplaçante de Longoria arrive

Mercato OM : Accord conclu pour Gamerre ?

À voir

Mercato OL : Un gros départ se précise à Lyon

OM : Bienvenue dans la galère à Marseille Habib Beye !