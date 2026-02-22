PSG : Luis Enrique impressionné par un Parisien contre Metz

Le PSG a repris la première place de Ligue 1 grâce à sa victoire contre le FC Metz. Outre la performance collective, un Parisien a séduit Luis Enrique.

PSG – Metz (3-0) : Zaire-Emery a bluffé Luis Enrique

Secoué par l’AS Monaco en Ligue des champions, mardi, le PSG s’est montré solide face au FC Metz, samedi. Dans un match parfaitement maîtrisé, les Parisiens ont infligé une défaite (3-0) aux Messins, grâce à Désiré Doué (3e), Bradley Barcola (45e +3) et Gonçalo Ramos (77e).

Plusieurs joueurs de l’équipe du Luis Enrique ont été étincelants. Mais Warren Zaire-Emery, positionné en sentinelle à la place de Vitinha, a été particulièrement impressionnant. Il a été passeur décisif sur le but premier but parisien.

Outre son talent et sa polyvalence, sa performance XXL contre le club mosellan a été appréciée justement par l’entraîneur du Paris Saint-Germain. « C’est Warren, c’est son style ! Il est partout, il joue partout, il est intelligent », a-t-il noté, avant de tresser des lauriers au jeune international français (9 sélections).

« La première chose que j’ai vue de Warren quand je suis arrivé ici, c’est sa capacité à jouer en relation avec ses coéquipiers. Il est intelligent quand il a le ballon, il donne de la continuité, il fournit des efforts physiques de très haut niveau, il peut jouer partout. C’est un joueur merveilleux et je suis très content de l’avoir », a encensé le technicien espagnol.

Cette saison, le joueur formé à Paris a joué 23 matchs en Ligue 1 et a été titulaire à 21 reprises. En Ligue des champions, il a été titulaire 8 fois en 9 rencontres disputées. Il a inscrit 1 but et délivré 4 passes décisives dans ces deux compétitions. A bientôt 20 (le 8 mars), Warren Zaire-Emery est déjà un crack au PSG.

