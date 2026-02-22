OL : Lens reversé par Monaco, Lyon a un coup à jouer

L’OL peut profiter de la défaite du RC Lens contre l’AS Monaco (2-3), pour réduite l’écart avec les Lensois, désormais dauphin du PSG.

Ligue 1 : Le RC Lens renversé par l’AS Monaco

Le RC Lens a offert une énorme opportunité à l’OL à la suite de sa défaite face à l’AS Monaco (3-2). Menant par 2 buts d’avance, devant son bouillant public au stade Bollaert, les Lensois se sont fait renverser en l’espace de 10 minutes par des Monégasques survoltés. Le Racing Club a concédé trois buts en deuxième périod, précisément aux 63e, 70e et 72 minutes.

L’OL peut se rapprocher de la 2e place du RCL

Si cette défaite est une très mauvaise opération pour le RCL, qui est délogé de la première place de la Ligue 1 par le PSG, c’est une bonne opération pour l’Olympique Lyonnais. Affrontant le RC Strasbourg au stade de la Meinau, ce dimanche (19h45), en clôture de la 23e journée, Lyon peut se rapprocher davantage des Lens.

En cas de victoire en Alsace, l’équipe de Paulo Fonseca réduirait l’écart de 7 points actuels à seulement 4 points. Elle resterait ainsi au contact des Lensois de Pierre Sage, dans la course pour une place qualificative directement pour la Ligue des champions.

L’OL réussira-t-il ce joli coup contre des Strasbourgeois en quête de victoire après deux défaites et un nul ?

