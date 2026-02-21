Mercato PSG : Accord conclu pour Ezzalzouli ?

Le jeune crack, Ezzalzouli est sur la short-list des dirigeants du PSG pour le prochain mercato estival. D’autres géants européens jouent les trouble-fêtes.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne Abde Ezzalzouli

Pas de repos au PSG. Les dirigeants du club de la capitale fouillent déjà un peu partout en vue du prochain marché des transferts. Une équipe plus compétitive sera construite pour la saison prochaine. Les pensionnaires du Parc des Princes veulent faire leur emplette en Liga.

Le Paris Saint-Germain aurait craqué pour Abde Ezzalzouli pour renforcer son secteur offensif. L’ailier du Real Betis semble avoir tous les atouts pour séduire la capitale. Luis Campos surveille la situation du Lion de l’Atlas.

Sous l’impulsion de son entraîneur Luis Enrique, le Paris SG cherche à transformer son animation offensive en y injectant de sang neuf. Le technicien espagnol aurait validé l’arrivée d’Ezzalzouli à Paris. Le Marocain est en pleine forme en Espagne. Il réalise actuellement la saison la plus prolifique de sa jeune carrière :15 contributions décisives en 25 matchs toutes compétitions confondues.

En Liga, il totalise 5 buts et 5 passes décisives en 15 rencontres. Ezzalzouli s’est également illustré sur la scène européenne avec 3 réalisations en Ligue Europa. Le PSG va toutefois mener une lutte farouche avant de réussir ce coup. De nombreux clubs de Premier League affluent vers lui. Ils auraient déjà entamé des pourparlers pour s’attacher ses services.

