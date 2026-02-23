Mercato OM : 25M€ ! Marseille passe à côté du nouveau Pogba

L’OM aurait pu s’offrir le nouveau Pogba du football. Mais le club phocéen est passé à côté de la signature d’une pépite estimée aujourd’hui à 25 millions d’euros. Un couac de plus dans un mercato agité, qui illustre les fissures internes du club marseillais.

Mercato OM : Un talent à 25M€ qui échappe à Marseille

Le nom circule désormais dans toute la Ligue 1 : Patrick Zabi, jeune milieu ivoirien puissant et mature, comparé à Paul Pogba pour son impact et sa projection. Transféré pour 25 millions d’euros cet hiver, il aurait pourtant pu porter le maillot marseillais. Selon Romain Molina, l’affaire était même bien engagée. « À la base, Patrick Zabi devait aller à l’Olympique de Marseille », balance-t-il.

« Mais il y a eu le fameux problème autour de Jean-Pierre Papin et de la réserve. Donc il ne fait pas l’essai à Marseille, et il part à Reims, alors que c’est Marseille qui avait fait son visa », a-t-il révélé. L’OM avait la main, mais l’a laissée trembler. Reims l’a récupéré pour une somme dérisoire, avant de réaliser une plus-value spectaculaire un an plus tard.

Un milieu marseillais en souffrance

Ce raté prend une dimension sportive criante. Depuis les départs estivaux de cadres au milieu, l’Olympique de Marseille cherche son équilibre. L’impact, la récupération, l’agressivité positive : autant de secteurs où le club peine. Adil Rami l’a résumé sans détour sur Ligue 1+ : « Le milieu de terrain est trop faible ». Une sentence brutale mais lucide.

Les chiffres confirment que Zabi excelle dans la récupération, secteur où Marseille souffre cruellement cette saison. Pendant ce temps, les recrues peinent à convaincre ou enchaînent les passages discrets. L’addition sportive s’ajoute donc à la perte financière. Double peine.

