LDC : Le PSG privé de 3 joueurs majeurs face à l’AS Monaco ?

Vainqueur à l’aller en Principauté, le PSG aborde le barrage retour de Ligue des Champions avec une avance précieuse mais fragile. À la veille de recevoir l’AS Monaco au Parc des Princes, plusieurs cadres parisiens demeurent incertains, et l’équation médicale complique les plans de Luis Enrique.

PSG-AS Monaco : Dembélé et Ruiz, le doute plane toujours

Le PSG a fait un pas vers la qualification sur la pelouse du stade Louis-II, mais la sérénité n’est pas totale avant ce choc de Ligue des champions. Au cœur des interrogations : Ousmane Dembélé. L’ailier parisien, touché au mollet lors de la première manche, n’a toujours pas retrouvé l’intégralité de ses sensations. Son absence à l’entraînement collectif en début de semaine nourrit les spéculations.

Lire aussi : PSG : Le flou autour de la blessure de Ousmane Dembélé

Son éventuel forfait serait un coup dur tant son explosivité change le tempo des grandes soirées européennes. Sans lui, le PSG perd un accélérateur, un détonateur capable de fissurer n’importe quel bloc. Certes, des solutions existent, mais remplacer un joueur de ce calibre ne se décrète pas, surtout dans un match à élimination directe.

À voir

L’ASSE progresse avec Montanier,une ancienne gloire l’assure

Même incertitude autour de Fabian Ruiz. Le milieu espagnol, éloigné des terrains depuis plusieurs semaines en raison d’un genou récalcitrant, a repris individuellement. Mais entre courir seul et enchaîner les duels face à l’AS Monaco, l’écart est immense. Sa qualité de projection et sa justesse technique pourraient manquer dans une bataille qui s’annonce dense au cœur du jeu.

Mayulu vers un nouveau contretemps

À ces incertitudes s’ajoute le cas Senny Mayulu. Le jeune milieu parisien, déjà absent à l’aller, poursuit ses soins après une blessure au mollet. Sauf retournement de situation, il devrait déclarer forfait pour cette rencontre capitale. Son absence, moins médiatisée, n’en reste pas moins significative dans la rotation. Dans un calendrier étouffant, chaque option compte.

Lire aussi : PSG : Terrible nouvelle pour Luis Enrique avant Monaco

Luis Enrique pourrait ainsi se présenter avec un groupe amoindri face à une équipe monégasque ambitieuse et revancharde. Le Paris SG avance donc sur un fil : confiant grâce à son succès initial, mais fragilisé par ces incertitudes physiques. En Ligue des champions, la moindre défaillance se paie comptant. Paris le sait : pour voir plus loin, il faudra d’abord tenir debout.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato PSG : Rebondissement dans le dossier Mayulu !

À voir

OL : Fonseca envisage un retour en Ukraine

Mercato PSG : Accord imminent pour Bradley Barcola !

PSG-Monaco : Luis Enrique avec un renfort au milieu !