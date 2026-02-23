Ça chauffe à l’OM : Les bourreaux de De Zerbi dénoncés !

Les tensions ne faiblissent pas vraiment à l’OM. Roberto De Zerbi a récemment été quitté le navire phocéen suite à des résultats décevants. Mais d’autres fautifs sont aussi pointés du doigt.

Départ de De Zerbi : Le vestiaire de l’OM pointé du doigt

L’Olympique de Marseille n’est pas encore sorti de l’auberge. Le limogeage de Roberto De Zerbi, après la déroute au PSG (5-0), n’a pas eu l’effet escompté. Puisque l’OM enchaine les contre-performances. Les Olympiens restent sur quatre matchs sans victoire. Ils sont actuellement 4es du championnat et ont perdu des points dans la course à la Ligue des champions.

Lire aussi : OM : Après De Zerbi et Benatia, la tête de Longoria réclamée

À voir

ASSE : La touche Ilan dans le staff de Montanier

C’est dans ce contexte tendu que les langues se délient sur les véritables racines du mal à l’OM. Invité sur le plateau de Canal+, Wahbi Khazri a pris la défense de De Zerbi. Il explique que l’Italien a exploré toutes les facettes du management, allant de la flatterie extrême à la sévérité la plus totale. Pourtant, rien n’a piqué l’orgueil du vestiaire de l’OM.

« Il les a mis au plus haut (…) Il les a descendus. On s’est tous plaint en disant qu’il était méchant, et ça n’a pas marché », a déclaré l’ancien de l’ASSE. Ce constat est sans appel : la faillite mentale du groupe phocéen est dénoncée. Wahbi Khazri rappelle que les supporters peuvent parfois pardonner des lacunes techniques. Mais le manque de combativité est intolérable.

Habib Beye devra vite résoudre ce problème

Habib Beye a pris les rênes de l’équipe avec le départ de De Zerbi. Le nouvel entraîneur devra vite trouver les solutions pour relancer un vestiaire « en crise ». Son prochain grand test sera ce dimanche, lors de l’Olympico contre Lyon. « Je lui souhaite bonne chance », a lancé Wahbi Khazri.

Lire la suite sur l’OM :

OM : Habib Beye perd un cadre avant d’affronter Toulouse

OM : Le vrai souci de Marseille identifié avant l’Olympico

À voir

PSG-Monaco : Luis Enrique avec un renfort au milieu !

Mercato OM : Une grosse décision tombe pour Ceballos !