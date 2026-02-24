Mercato OM : Accord scellé pour Kamissoko ?

La direction de l’OM pose les jalons pour la saison prochaine. Les dirigeants phocéens ciblent le milieu de terrain malien, Kamissoko pour le mercato estival.

Mercato : Un crack malien dans le viseur de l’OM !

L’OM tient peut-être sa première recrue estivale. Désireux de rajeunir son effectif et de dénicher les pépites de demain, le club marseillais aurait jeté son dévolu sur Ismaël Kamissoko. Le meneur de jeu malien impressionne par ses qualités techniques.

Sous la houlette d’Habib Beye, Marseille tente de retrouver une identité de jeu. En coulisses, on s’active déjà pour offrir au coach des profils d’avenir. Kamissoko, formé à l’Académie Étoile du Mandé, est sur la short-list des pensionnaires du Vélodrome. Le nouveau coach serait chaud pour accueillir le jeune milieu de terrain et suivre sa progression.

Si l’opération se concrétise, le jeune milieu devrait d’abord faire ses gammes avec la réserve avant de frapper à la porte de l’équipe première. Un dossier à suivre de près, d’autant qu’un concurrent en Ligue 1 rôde déjà autour du joueur. Pour boucler ce deal, l’Olympique de Marseille ne va pas casser sa tirelire. Les pourparlers pourraient débuter si une offre d’au moins 5 millions d’euros est formulée.

