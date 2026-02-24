OM : Habib Beye a enfin la clé pour redresser Marseille

L’arrivée d’Habib Beye sur le banc de l’OM suscite beaucoup d’espoirs malgré un démarrage compliqué. Un ancien du club livre ses conseils pour permettre à Marseille de retrouver sa sérénité et ses victoires.

OM : Une première sortie délicate pour Beye

Le début de l’ère Habib Beye n’a pas offert le feu d’artifice attendu. Face à Brest, vendredi, l’OM s’est incliné 0-2, de quoi confirmer que les Marseillais doivent rapidement trouver une dynamique positive. L’ancien défenseur emblématique, aujourd’hui entraîneur, se retrouve face à un défi de taille : insuffler confiance et cohésion dans une équipe marquée par le renouvellement du groupe et un calendrier exigeant.

La tâche est loin d’être simple. Les nouvelles recrues doivent s’intégrer et le collectif doit se reconstruire après une première partie de saison en dents de scie. Beye sait que chaque décision tactique et chaque mot prononcé dans le vestiaire aura un poids déterminant pour la suite de la saison.

Le stage à Marbella : une clé stratégique

Selon Ghislain Printant, adjoint de Jean-Louis Gasset lors de son passage à Marseille en 2024, la solution passe par une immersion collective : « La quête de stabilité va forcément passer par le stage à Marbella. Cette équipe qui ne se connaît pas totalement, avec les nouvelles têtes du mercato d’hiver, doit se découvrir. Ce sera une semaine déterminante pour la fin de saison. »

Printant insiste sur la simplicité et l’efficacité : il ne s’agit pas de révolutionner le jeu mais de créer de la confiance, de retrouver le goût de la victoire et d’instaurer un esprit de groupe solide. L’expérience passée montre que ce type d’initiative peut faire basculer une saison.

Toucher la corde sensible de chaque joueur

L’ancien adjoint souligne également l’importance du lien humain : « Il faut surtout arriver à déclencher ce petit quelque chose au fond des joueurs, toucher la corde sensible, différente pour chacun d’eux, afin d’obtenir une réaction positive. » Chaque joueur doit sentir que son entraîneur est avec lui, un point crucial dans un club où la pression médiatique et populaire est constante.

Avec un groupe désormais au complet pour affronter Lyon, Habib Beye dispose enfin de toutes les cartes. La réussite de son projet dépendra de sa capacité à motiver chacun, à poser des fondations solides et à transformer l’OM en une équipe qui inspire la peur autant qu’elle attire les supporters. La route vers la rédemption est tracée : à Beye de montrer qu’il a la clé.

