Mercato ASSE : Vers une surprise totale pour ce poste clé ?

Alors que l’ASSE traverse une période charnière et la course à la Ligue 1 impose des choix cruciaux, un nom inattendu émerge pour renforcer le cœur du milieu stéphanois. La direction semble prête à explorer des horizons nouveaux sur le mercato pour sécuriser ce poste stratégique.

Mercato ASSE : Joackim Fagerjord, un profil inattendu à Saint-Etienne ?

Depuis le départ de Pierre Ekwah Saint-Étienne peine à trouver sa sentinelle idéale. Le club a enchaîné les essais et les expérimentations, mais aucun joueur n’a vraiment su stabiliser le milieu. Ce poste n’est pas seulement technique, il est symbolique : il cristallise la résilience d’une équipe qui doit prouver qu’elle peut encore rivaliser avec les meilleures formations françaises. Et avec l’été qui approche, la pression s’intensifie pour trouver le profil qui fera la différence.

Selon le média Göteborgs-Posten, cité par Peuple-Vert, l’ASSE suivrait de près Joackim Fagerjord, actuellement au GAIS. À 27 ans, ce milieu n’a jamais quitté la Suède, ce qui en fait une candidature pour le moins surprenante. La politique de Kilmer Sports est basée sur des profils expérimentés, qui connaissent déjà le football français, ou des jeunes prometteurs pour l’avenir.

Fagerjord évasif sur l’intérêt de Saint-Etienne

Le joueur lui-même reste prudent. Interrogé sur l’intérêt de l’AS Saint-Etienne, il semble pour l’heure concentré sur sa saison. « Je joue au football. Je laisse tout ça à mon agent et au club. Je suis heureux de jouer au football et de le faire sans douleur », confie celui qui est coté 900.000€ par Transfermarkt, tout en ajoutant que son avenir dépend aussi de la présence de son entraîneur actuel.

Quoi qu’il en soit, l’été s’annonce palpitant à Saint-Étienne. L’arrivée d’un joueur comme Fagerjord pourrait bien bouleverser les habitudes et offrir un nouvel élan à des Verts avides de retrouver la Ligue 1. L’avenir du milieu stéphanois pourrait se jouer loin des sentiers battus… et c’est peut-être exactement ce qu’il fallait.

