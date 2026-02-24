Mercato PSG : Le Qatar a sorti les grands moyens pour Yamal

Le PSG a-t-il tenté un nouveau coup à la Neymar ? Joan Laporta a levé le voile sur une offensive spectaculaire de Paris pour Lamine Yamal. Un chèque hors normes, refusé net par le Barça, malgré un contexte financier tendu.

Mercato PSG : Une offre à 250 millions d’euros pour Lamine Yamal

Dans les coulisses du mercato, certaines confidences claquent comme un coup de tonnerre. Invité du média Jijantes FC, Joan Laporta n’a pas esquivé le sujet. Le président du FC Barcelone a révélé : « Le Paris Saint-Germain nous a offert 250 millions d’euros pour Lamine Yamal il y a deux ans. Nous l’avons refusé. Il avait 17 ans – certaines personnes pensaient que nous étions fous ! »

Une proposition vertigineuse pour un joueur encore mineur à l’époque. À 17 ans, Lamine Yamal n’était déjà plus un simple espoir, mais un symbole. Paris, soutenu par la puissance financière qatarie, semblait prêt à frapper un grand coup. Un quart de milliard pour un adolescent : le football moderne ne connaît plus la demi-mesure.

Le Barça résiste, le Paris SG insiste

Ce refus rappelle forcément un précédent douloureux pour les Blaugrana : le départ de Neymar vers le Paris Saint-Germain en 2017 contre 222 millions d’euros. Cette fois, Barcelone a serré les dents. Malgré des finances fragilisées, le club catalan a choisi de protéger sa pépite. À Paris, la stratégie a pourtant évolué sous l’impulsion de Luis Enrique.

Place aux jeunes talents à polir plutôt qu’aux stars clinquantes. Mais l’ombre de Yamal prouve qu’un coup d’éclat restait envisageable. Refuser 250 millions pour un joueur de 17 ans ? De la folie pour certains. De la vision pour d’autres. Une chose est sûre : dans ce dossier, le Barça a envoyé un message clair? son joyau n’a pas de prix.

