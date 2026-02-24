ASSE : Le coup tactique de Montanier qui change tout pour les Verts

Philippe Montanier a pris un pari audacieux à l’ASSE en repositionnant Augustine Boakye au cœur du jeu stéphanois. Ce choix tactique semble déjà transformer le visage offensif de Saint-Etienne, avec des résultats probants sur le terrain et dans l’animation collective.

ASSE : Boakye, le nouveau métronome des Verts

Depuis son repositionnement au milieu de terrain, Augustine Boakye illumine le jeu des Verts. Titularisé pour la seconde fois derrière les trois attaquants stéphanois, le Ghanéen affiche six buts et cinq passes décisives cette saison. Sa complémentarité avec Abdoulaye Kanté et Igor Miladinovic a redessiné les circuits offensifs de Sainté, apportant davantage de fluidité et de contrôle dans les transitions. Là où Boakye jouait autrefois en attaque axiale sous Horneland, il dicte désormais le rythme du milieu avec une aisance surprenante.

Le repositionnement de Boakye a aussi permis aux attaquants de se concentrer sur la finition. Ses passes précises et sa capacité à conserver le ballon sous pression libèrent des espaces, rendant les offensives stéphanoises plus imprévisibles et efficaces. Montanier, avec ce choix, montre qu’il sait adapter son schéma aux forces de ses joueurs, tout en offrant un réel spectacle pour les supporters.

Davitashvili et Stassin : le duo séduit par le nouveau système

Zuriko Davitashvili ne cache pas son plaisir en zone mixte : « C’est plaisant d’avoir Augustine et Igor derrière toi car ce sont déjà de bons joueurs et ils savent attaquer en conservant le ballon dans les pieds. On joue rapidement dans les petits espaces sur une touche. Quand Augustine vient sur mon côté, il me libère énormément d’espaces, c’est agréable pour moi et pour l’équipe ». Les mots du Géorgien résument parfaitement l’impact positif de cette nouvelle organisation sur les attaquants.

Lucas Stassin confirme cette impression : « Avec Augustine, on combine très bien devant, on sait toujours que lorsque je récupère le ballon, il doit y avoir un joueur en dessous pour jouer en une touche rapidement. On s’entend très bien, cela vient assez naturellement… Avec Igor et Augustine derrière moi, j’ai des joueurs qui combinent, ça me convient bien. » Les deux jeunes attaquants profitent d’un soutien constant, rendant les offensives stéphanoises plus structurées et percutantes, tout en maintenant la créativité sur les ailes et dans les petits espaces.

Une ASSE plus dangereuse et imprévisible

Cette nouvelle dynamique fait clairement souffler un vent de fraîcheur sur l’équipe. L’AS Saint-Etienne montre désormais une capacité à construire depuis le milieu, à alterner rapidité et conservation, et à mettre en valeur ses attaquants dans des conditions idéales.

Montanier, en repositionnant Boakye, a trouvé une formule qui pourrait transformer la saison stéphanoise, tout en donnant aux supporters de vraies raisons d’espérer. La complémentarité entre le milieu et l’attaque devient le moteur d’un collectif plus soudé et plus efficace, ce qui promet des matchs où le spectacle et les points sont enfin alignés.

