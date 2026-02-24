Stade Rennais mercato : Un chèque de Liverpool pour le SRFC ?

Le Stade Rennais FC attend un gros chèque au mercato de l’été prochain. Un joueur sorti de ses rangs pourrait continuer de renflouer ses caisses avec son transfert à venir vers Liverpool FC.

Stade Rennais mercato : De l’argent attendu sur un transfert externe

Présenté comme le joueur d’avenir à son poste, Eduardo Camavinga quittait le Stade Rennais en 2021 pour le grand Real Madrid. Le milieu de terrain n’a cependant jamais pleinement comblé les attentes, bien malgré la patience dont a fait preuve le club. De Carlo Ancelotti à aujourd’hui Alvaro Arbeloa, en passant par Xabi Alonso, chaque coach a tenté de façonner sans grand succès le jeu du Français.

Pour la direction du club merengue, cette année, la cinquième du joueur depuis son départ du SRFC, sera la dernière. Mais heureusement pour l’ex-Rennais, les prétendants ne manquent pas. Si le Bayern Munich, qui surveille sa situation depuis de nombreuses années, peut surprendre avec une approche, c’est pour l’heure Liverpool qui est sur le point de s’attacher ses services.

Liverpool pourrait payer 70M€ pour Eduardo Camavinga

D’après les médias anglais, les Reds sont disposés à verser les 70 millions d’euros réclamés par le Real Madrid pour le transfert d’Eduardo Camavinga. Le joueur a seulement 23 ans et peut encore progresser, malgré les difficultés des coachs madrilènes à mieux canaliser son talent.

C’est ce transfert qui pourrait constituer une bonne nouvelle pour le Stade Rennais au mercato de cette fin de saison. Un accord avec le Real assure au SRFC de percevoir une partie des fonds du transfert du natif de Miconje, en Angola.

