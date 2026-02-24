Mercato Stade Rennais : Un chèque surprise tombé du ciel ?

Le Stade Rennais pourrait voir ses finances gonfler de manière inattendue à l’occasion du prochain mercato d’été grâce à l’un de ses anciens joyaux. Un transfert à plusieurs millions se profile pour Eduardo Camavinga, et le SRFC n’aura même pas à lever le petit doigt.

Camavinga, entre ambition et déception

Eduardo Camavinga, passé par le centre de formation rennais avant de rejoindre le Real Madrid en 2021, n’a jamais vraiment trouvé sa place chez les Merengue cette saison. Aligné à plusieurs postes, du milieu défensif à l’aile, il n’a jamais convaincu pleinement. Les observateurs, qu’ils soient entraîneurs ou supporters, attendaient plus de ce jeune talent.

Lire aussi : Mercato : le Stade Rennais prépare une vente XXL

À voir

Mercato ASSE : Un génie anglais débarque à Saint-Etienne

Une situation qui pourrait précipiter son départ lors du mercato estival, ouvrant une fenêtre inattendue pour Rennes. Les discussions avec Carlo Ancelotti et ses adjoints n’ont pas suffi à relancer sa progression. Le club madrilène, en pleine période complexe, semble décidé à tourner la page.

Mercato Stade Rennais : Une manne financière inattendue pour Rennes

L’Angleterre semble être la prochaine étape pour Camavinga. Liverpool, en quête de renforts dans l’entrejeu, tiendrait la corde et serait prêt à investir jusqu’à 70 millions d’euros pour s’attacher ses services. Selon le mécanisme de solidarité fixé par la FIFA, Rennes pourrait toucher 5 % de cette somme, soit environ 3,5 millions d’euros. Une rentrée d’argent bienvenue pour le SRFC, qui pourrait profiter de ce pactole pour renforcer son effectif ou préparer l’avenir.

Lire aussi : Stade Rennais : Rongier crache ses vérités sur le départ de Beye

Cette manne, bien que modeste à l’échelle européenne, représente un vrai coup de pouce pour un club français. Rennes peut ainsi savourer un petit “bonus de formation” sans lever le petit doigt, preuve que parfois, le mercato réserve des surprises aussi inattendues que réjouissantes.

Lire aussi sur le Stade Rennais :

Mercato Stade Rennais : Feu vert pour l’arrivée de Marvin ?

À voir

OL : Ce mal profond qui inquiète avant l’OM

Stade Rennais : Le vestiaire se lâche sur la méthode Haise

Stade Rennais : Arnaud Pouille ne lâche pas Habib Beye