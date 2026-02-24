OM : Habib Beye hérite d’un gros problème à Marseille

À peine nommé à l’OM, Habib Beye découvre que le chantier marseillais ne se limite pas au terrain. Derrière les résultats en dents de scie, c’est tout un vestiaire qui semble fissuré, et l’urgence dépasse largement la simple tactique.

OM : L’héritage lourd que De Zerbi a laissé à Beye

Le départ de Roberto De Zerbi n’a pas seulement marqué la fin d’un cycle. Il a mis en lumière des tensions profondes, longtemps masquées par la figure de l’entraîneur. À Marseille, quand le vent tourne, il souffle fort. Et l’élimination européenne a agi comme un révélateur brutal. Consultant influent et voix respectée de la maison bleue, Eric Di Meco n’a pas mâché ses mots :

« La bonne nouvelle avec le départ de Roberto De Zerbi, c’est que les joueurs sont face à leurs responsabilités maintenant », a-t-il lâché. Avant d’enfoncer le clou : « Avec ce qu’on a vu ce week-end, on a la preuve que le problème est beaucoup plus profond que simplement un changement d’entraîneur ». Le diagnostic est sévère, presque clinique.

Habib Beye face au défi de l’autorité

Pour Habib Beye, la mission s’annonce délicate. Redonner une âme, une exigence et surtout une cohérence collective à un groupe friable. Car à l’Olympique de Marseille, le public pardonne tout… sauf l’indifférence. Or, ces dernières semaines, l’équipe a trop souvent donné le sentiment de jouer sans urgence. Di Meco pointe aussi un précédent troublant :

« On sait qu’Habib (Beye) avait perdu son vestiaire à Rennes. Il s’en va et regarde ce qu’il se passe. Quand tu as perdu ton vestiaire, les mecs se réveillent d’un coup, comme par hasard, quand tu t’en vas. Les mecs galopent. » Puis cette phrase qui claque : « Le questionnement sur les joueurs est légitime ». À Marseille, le mal semble plus mental que technique.

Marseille à l’heure des responsabilités

Aujourd’hui, Marseille doit regarder la vérité en face. Les cadres sont attendus, les jeunes doivent s’affirmer, et chacun doit sortir de sa zone de confort. Le football moderne protège parfois trop les acteurs du terrain ; à Marseille, l’exigence reste la règle. Habib Beye n’a pas hérité d’un simple effectif en difficulté. Il doit reconstruire un lien de confiance, imposer un cap et rappeler que porter ce maillot oblige. À défaut, la crise pourrait s’installer durablement sur la Canebière.

