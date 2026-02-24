OL : Ce mal profond qui inquiète avant l’OM

Battus à Strasbourg, l’OL a surtout été rattrapé par un mal récurrent : l’impossibilité de renverser un match loin de leurs bases. À quelques jours d’un déplacement délicat à Marseille, ce défaut structurel prend des allures d’alerte rouge.

OL : Une fragilité qui colle à la peau à Lyon

Il ne s’agit plus d’un accident, mais d’une tendance inquiétante. Dès que l’OL concède l’ouverture du score à l’extérieur, la mécanique se grippe. Les têtes se baissent, le tempo s’étiole et l’adversaire, lui, respire. À Strasbourg, le scénario était clair : domination locale, réaction lyonnaise trop tardive, et cette sensation persistante d’impuissance.

Sous la houlette de Paulo Fonseca, le constat est cruel : mené hors du Groupama Stadium, Lyon ne récolte rien. Pas un point grappillé, pas un hold-up arraché dans la douleur. Une équipe capable de gérer quand elle mène, mais démunie quand elle court après le score. À ce niveau, ce n’est plus un détail, c’est une faille.

Un problème mental ou structurel pour les Gones ?

La réduction du score signée Corentin Tolisso en Alsace, alors qu’ils étaient menés 2-0, aurait pu rallumer la flamme. Elle n’a été qu’une étincelle. Trop peu pour incendier un match déjà mal embarqué. L’OL donne parfois l’impression de maîtriser ses partitions… tant que la musique ne change pas de rythme.

Le problème dépasse la simple animation offensive. Il touche au mental, à la capacité de résilience, à cette révolte froide qui caractérise les grandes équipes. Aujourd’hui, Lyon subit les événements plus qu’il ne les provoque lorsqu’il est dos au mur. Et en Ligue 1, l’addition finit toujours par tomber.

L’OM en ligne de mire

Prochaine étape : l’Olympique de Marseille, dans l’atmosphère électrique du Vélodrome. Un déplacement qui ne pardonne ni les approximations ni les absences mentales. Être mené là-bas ? Une hypothèse à ne même pas envisager au vu des statistiques actuelles.

Ce choc pourrait servir de révélateur. Soit Lyon corrige enfin ce mal profond et prouve qu’il a grandi. Soit il confirme qu’il lui manque encore cette maturité qui distingue les prétendants des figurants. À Marseille, plus qu’un match, c’est une épreuve de caractère qui attend les Gones.

