Mercato ASSE : Un génie anglais débarque à Saint-Etienne

L’ASSE frappe un grand coup en coulisses. Dans l’ombre des projecteurs, un cerveau venu d’Angleterre s’installe au cœur du recrutement stéphanois, avec la promesse d’un mercato très animé.

Mercato ASSE : Un cerveau britannique pour éclairer le Chaudron

Ce n’est pas une recrue qui fait vibrer Geoffroy-Guichard, mais un œil. Et pas n’importe lequel. L’ASSE enregistre l’arrivée de Jacob Newman, analyste vidéo reconnu pour son flair et sa rigueur méthodologique. L’Anglais, passé par Barnsley FC, s’est bâti une réputation solide dans l’identification de profils à fort potentiel, souvent inconnus du grand public.

Lire aussi : ASSE : La touche Ilan dans le staff de Montanier

À voir

LDC : Le PSG privé de 3 joueurs majeurs face à l’AS Monaco ?

Sur ses réseaux sociaux, le principal intéressé a officialisé la nouvelle : « Je suis ravi d’annoncer que j’ai rejoint l’AS Saint-Étienne en tant que recruteur vidéo. Un immense merci à Freddy Ferreira, Alexandre Lousberg et à tout le personnel pour leur merveilleux accueil, ce fut un plaisir d’en apprendre davantage sur le club et son histoire ». Un message sobre, accompagné d’un cliché de Geoffroy-Guichard, mais lourd de sens.

I am delighted to announce I have joined AS Saint-Étienne as Video Scout 🟢⚽



A massive thank you to Freddy Ferreira, Alexandre Lousberg and all the staff for the wonderful hospitality, it has been brilliant to learn about the club and it's history 💪🏼 pic.twitter.com/rDdrcOKq9h — Jacob Newman (@JNAnalytica) February 22, 2026

La data, nouvelle religion des Verts

Depuis la reprise du club par le fonds nord-américain Kilmer Sports, la cellule de recrutement stéphanoise s’appuie massivement sur la data et l’analyse vidéo. L’arrivée de Newman confirme cette orientation stratégique : ici, le flair se conjugue désormais aux algorithmes. À Barnsley, club réputé pour son approche scientifique du marché, l’Anglais a affiné sa capacité à séparer « le bon grain de l’ivraie ».

Lire aussi : Mercato : Un jeune défenseur arrive à Saint-Etienne

À Saint-Étienne, sa mission sera identique : dénicher des jeunes talents, encore sous les radars, capables de faire grandir le projet sportif. Ce renfort stratégique en dit long sur les ambitions de l’ASSE. Le club ne cherche plus seulement des noms, mais des profils, des trajectoires, des joueurs à façonner. L’idée est claire : anticiper plutôt que subir. Avec un tel spécialiste aux commandes de l’analyse, le mercato stéphanois pourrait bien réserver quelques surprises.

Lire aussi sur l’ASSE :

Saint-Etienne progresse avec Montanier,une ancienne gloire l’assure

À voir

Mercato OM : 25M€ ! Marseille passe à côté du nouveau Pogba

Mercato ASSE : Un milieu suédois suivi de près

Mercato : Un milieu marocain en prêt à Saint-Etienne