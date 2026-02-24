Mercato PSG : Luis Campos a trouvé un nouveau roc en Belgique

Le PSG prépare déjà son mercato estival et pourrait se tourner vers un autre international équatorien, après Willian Pacho. La direction sportive étudie en effet le profil d’un nouveau défenseur central évoluant en Belgique.

Mercato PSG : Un crack à 40M€ pour accompagner Pacho ?

Et si la charnière du PSG parlait espagnol l’an prochain ? Après l’intégration réussie de Willian Pacho, le club de la capitale prospecte de nouveau en Belgique. La cible ? Joel Ordoñez. Ce défenseur central de 21 ans livre des performances XXL avec le Club Bruges et attire les regards des plus grands clubs européens.

Si Paris souhaite s’attacher les services de l’international aux 14 sélections, il faudra sortir le chéquier. Estimé à 40 millions d’euros, Ordoñez est également dans le viseur de Liverpool et Chelsea. Auteur de deux buts cette saison, il possède le profil moderne et physique recherché par Luis Campos. Un dossier qui s’annonce brûlant pour l’été prochain !

Les Parisiens n’ont pas encore dégainé une offre pour le jeune roc. Joel Ordoñez pourrait combler le potentiel départ de Marquinhos. L’international brésilien n’est plus jeune et solide comme il l’était il y a quelques années. Il se prépare pour rejoindre un club au Qatar.

