Mercato PSG : Accord conclu pour Mateus Mané ?

Mateus Mané est la nouvelle priorité du mercato estival du PSG qui s’annonce déjà bouillant. Les Anglais ont fixé le tarif pour leur pépite.

Mercato PSG : Luis Campos dégote un phénomène à 50 M€

La direction du PSG prépare déjà le prochain mercato estival et continue de scruter le marché des jeunes talents à fort potentiel. D’après les révélations de Team Talk, la cellule de recrutement parisienne aurait activé une piste en Angleterre.

Le club de la capitale suit de près Mateus Mané, milieu offensif de 18 ans évoluant à Wolverhampton. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais ce jeune crack anglais affole déjà l’Angleterre sous les couleurs de Wolverhampton. Le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos serait séduit par son profil.

Les Wolves pourraient entamer des pourparlers si une offre alléchante tombe. International U18 anglais, le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2029 et serait estimé à environ 50 millions d’euros par ses dirigeants.

Si Paris s’active en coulisses, les cadors de Premier League (Arsenal, Liverpool, United) et le Bayern Munich sont aussi sur le dossier. Cette saison, l’Anglais livre des performances XXL. Il déjà claqué deux pions et servi deux offrandes en 19 matches.

