Mercato PSG : Une offre XXL tombe pour Kvaratskhelia

Le buteur du PSG, Kvaratskhelia fait craquer un géant de Premier League. Une offre se prépare pour le Géorgien.

Mercato PSG : Kvaratskhelia vers la Premier League ?

Pièce maîtresse du secteur offensif du PSG, Khvicha Kvaratskhelia traverse une saison moins éclatante, sans pour autant perdre son statut. Arrivé pour enrichir l’arsenal offensif de Luis Enrique, l’ailier géorgien a rapidement convaincu par ses qualités, offrant au technicien espagnol une solution fiable sur le front de l’attaque.

Malgré quelques passages plus discrets, l’ancien joueur du SSC Napoli reste décisif dans les grands rendez-vous, notamment en Ligue des Champions, où ses statistiques demeurent solides. Des performances qui entretiennent sa cote sur le marché, d’autant que certains observateurs, dont le quotidien L’Équipe, ont récemment pointé une implication parfois irrégulière.

À voir

Mercato PSG : Luis Campos a trouvé un nouveau roc en Belgique

Lire aussi : Mercato PSG : Rebondissement dans le dossier Mayulu !

En coulisses, Liverpool FC suit attentivement son évolution pour anticiper la succession de Mohamed Salah à Anfield. L’ancien international anglais Emile Heskey a lui-même plaidé pour ce profil dans les colonnes du The Mirror, estimant qu’il possède les qualités pour s’imposer en Premier League.

Sous contrat longue durée et valorisé autour de 90 millions d’euros, le Géorgien demeure néanmoins solidement installé à Paris. Malgré l’intérêt persistant des Reds qui regardent aussi du côté de Bradley Barcola, un départ dans les prochains mois est très improbable.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Luis Campos a trouvé un nouveau roc en Belgique

À voir

Mercato ASSE : Feu vert pour l’arrivée de Joakim ?

Mercato PSG : Le Qatar a sorti les grands moyens pour Yamal

Mercato PSG : Accord imminent pour Bradley Barcola !