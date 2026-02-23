Mercato PSG : Accord imminent pour Bradley Barcola !

Le PSG et Bradley Barcola sont entrés en négociations pour une prolongation de contrat depuis plusieurs semaines. Les échanges avancent, au point où une issue positive est espérée dans les jours à venir.

Mercato : Le PSG et Bradley Barcola en négociations avancées

La direction du Paris Saint-Germain touche au but pour Bradley Barcola. L’attaquant français, arrivé en 2023 en provenance de Lyon, reste un pion essentiel de Luis Enrique au PSG. Au point où les dirigeants parisiens ont rapidement entamé les manœuvres pour étendre son bail au-delà de 2028.

L’Equipe le confirme, le PSG et l’entourage de Bradley Barcola poursuivent les discussions concernant une prolongation de contrat. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu afin de trouver un accord. Le dénouement est donc proche. Même si Liverpool et d’autres clubs anglais ont tenté de le déloger de Paris.

La direction du PSG et Bradley Barcola partagent visiblement la même volonté : celle d’aboutir à un accord rapide. Par contre, le dossier Senny Mayulu s’avère plus compliqué que prévu. Le milieu de terrain de 18 ans reste très exigeant lors des tractations financières en interne.

Le contraste avec le dossier Senny Mayulu

Une telle posture commence à agacer sérieusement l’état-major du PSG. Le dialogue serait même au point mort avec le clan Senny Mayulu. Ce blocage contraste avec l’optimisme entourant Bradley Barcola. Luis Campos devra sans doute user de fermeté pour tenter dénouer ce dossier épineux.

