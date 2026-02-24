Mercato ASSE : Feu vert pour l’arrivée de Joakim ?

La direction de l’ASSE prépare un coup en Suède pour le prochain mercato estival. Joakim Fagerjord pourrait débarquer à Saint-Étienne.

Mercato ASSE : Montanier regarde vers la Suède pour renforcer l’entrejeu

Métamorphosée sous Philippe Montanier, l’ASSE occupe désormais la deuxième place de Ligue 2 et lorgne même le titre de champion. Les Vets ont raflé 9 points lors des trois derniers matches. Ils ont encore faim. Dans cette dynamique de succès, les dirigeants stéphanois activent déjà leurs réseaux pour le prochain mercato. De nouvelles pépites sont attendues.

La nouvelle cible ? Joakim Fagerjord, milieu défensif de GAIS (Suède). Régulièrement utilisé en Allsvenskan, le joueur attire aussi l’attention du Legia Varsovie. Resté évasif sur son avenir, Fagerjord renvoie les discussions à son entourage et à son entraîneur Fredrik Holmberg, dont une prolongation pourrait influencer sa décision. Pour l’amener à Saint-Étienne, les dirigeants stéphanois devront débourser au moins 400 000 €.

Cette piste interroge néanmoins. Jusqu’ici, la cellule de recrutement de l’AS Saint-Étienne privilégiait soit des profils confirmés (Le Cardinal), soit des talents en devenir (Duffus, Annan). Fagerjord semble sortir de nulle part : sans expérience hors de ses frontières et il n’est pas un titulaire indiscutable en Allsvenskan.

