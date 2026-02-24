Mercato OL : Le Barça ne lâche pas prise pour un crack

Le FC Barcelone ne lâche pas prise pour un joueur offensif de l’OL. Coché depuis l’été dernier, son nom est toujours sur la short list des Blaugrana pour cet été.

OL Mercato : Malick Fofana reste la priorité du FC Barcelone

Le FC Barcelone prépare activement son mercato d’été. Intéressé par le profil de Malick Fofana depuis longtemps, le club catalan s’active pour passer à l’offensive. Selon le média espagnol Sport, l’attaquant de l’OL reste la priorité du Barça, qui est en quête de renforts offensifs.

Lisez aussi : OM-OL : Décision choc de La LFP avant l’Olympico !

À voir

Mercato FC Nantes : Kita prépare une vente XXL

Mais le club rhodanien se montre assez exigent pour son virevoltant ailier de 21 ans (bientôt). Recruté à La Gantoise à 19,5 millions d’euros hors bonus, il est valorisé à 30 millions d’euros par Transfermarkt. La Direction des Blaugrana estimerait ce montant ‘’raisonnable » à en croire la source.

L’Olympique Lyonnais tient Moreira, mais ne bradera pas Fofana

Néanmoins, elle ne serait pas encline à payer plus que cette valeur estimative. Or Lyon réclame plus que ce montant.

Blessé à la cheville et opéré depuis octobre 2025, Malick Fofana est en reathlétisation. Son retour est espéré en mars. Pour combler sa longue absence, l’Olympique Lyonnais a recruté Afonso Moreira cet hiver. Il ne retiendra donc pas l’international Belge (5 sélections), mais les prétendants de ce dernier, dont le FC Barcelone, devront mettre le prix.

Lire aussi sur l’OL :

OL : Grosse inquiétude à Lyon avant l’Olympico

OL : Ce mal profond qui inquiète avant l’OM

À voir

ASSE : Consignes fermes de Montanier contre Pau FC

OL : Fonseca envisage un retour en Ukraine