PSG-Monaco : Un premier coup dur pour Luis Enrique !

À la veille du match retour PSG-Monaco en Ligue des champions, Luis Enrique a appris une mauvaise. Le coach parisien sera privé d’un milieu lors de ce choc à domicile.

PSG : Luis Enrique devra composer sans Senny Mayulu face à l’AS Monaco

Le Paris Saint-Germain retrouve ce mercredi soir l’AS Monaco en barrage retour de la Ligue des champions. A l’aller, les troupes de Luis Enrique avaient renversé les Monégasques (2-3). Ils tenteront de conserver leur avance en vue de se qualifier pour les huitièmes de finale de la C1.

Sauf que la préparation de ce choc PSG-Monaco est entachée par des absences notables. Luis Enrique a enregistré le forfait de Senny Mayulu. Le jeune milieu de terrain est éloigné des pelouses depuis le début du mois de février suite à une blessure au mollet. Il ne sera pas opérationnel pour ce match de mercredi soir, assure RMC Sport.

Le doute plane toujours sur la présence d’autres cadres du PSG. Les participations d’Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz restent très incertaines. Cela oblige Luis Enrique à envisager des solutions de rechange. Le Paris SG devra faire preuve de résilience pour contenir les assauts monégasques et poursuivre sa route vers un nouveau sacre européen.

