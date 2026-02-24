Mercato OM : L’offre secrète de Benatia pour un milieu

Le directeur sportif de l’OM était très actif lors du dernier mercato hivernal. Medhi Benatia a même tenté d’attirer Lucas Da Cunha avec une offre alléchante.

Cet hiver, l’Olympique de Marseille n’a pas menagé ses efforts pour renforcer son entrejeu. Quinten Timber et Tochukwu Nnadi sont venus étoffer ce secteur de jeu clé. Mais une autre piste est restée dans l’ombre jusqu’aujourd’hui.

Le directeur sportif Medhi Benatia s’était lancé aux trousses de Lucas Da Cunha. Il avait même transmis une offre pour son transfert, sans succès. Le journaliste Nicolo Shira explique que la direction de l’OM a formulé une offre d’environ 20 millions d’euros pour s’attacher les services du milieu français.

Cesc Fabrega s’est opposé à son transfert

Le club italien de Côme a rapidement opposé une fin de non-recevoir à cette proposition marseillaise. L’entraîneur Cesc Fabregas tient fermement à Lucas Da Cunha. Il a refusé de s’en séparer en cours de saison. Ce refus a visiblement poussé l’OM vers d’autres cibles. Ce dossier mené par Medhi Benatia n’a certes pas abouti cet hiver.

Mais l’intérêt pour Da Cunha confirme la volonté de l’Olympique de Marseille de recruter des profils techniques de haut niveau. Les Phocéens vont-ils revenir à la charge l’été prochain ? Le milieu de 24 ans a récemment rejoint l’agence CAA Base, signe que son avenir pourrait s’écrire loin de l’Italie. Plusieurs clubs de Premier League restent aux aguets.

