FC Nantes : Coup dur confirmé avant le LOSC

Une mauvaise nouvelle tombe pour le FC Nantes avant le choc face au LOSC en Ligue 1. Un cadre est suspendu.

FC Nantes : Suspension confirmée, Kelvin Amian manquera le choc contre Lille

Le latéral droit Kelvin Amian sera absent lors de la prochaine journée de Ligue 1, opposant le FC Nantes au LOSC. La raison : une suspension automatique après l’accumulation de cinq cartons jaunes, validée par la commission de discipline.

Cette décision intervient à l’issue d’un imbroglio administratif. Lors du match de Coupe de France face à l’OGC Nice, un avertissement avait été attribué par erreur à Dehmaine Tabibou au lieu d’Amian. Malgré les signalements répétés du club, la correction n’a pas été immédiatement prise en compte.

À voir

Mercato OL : Le Barça ne lâche pas prise pour un crack

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Pluie de départ programmée à Nantes

Lorsque le défenseur nantais a reçu un nouveau carton contre l’Olympique Lyonnais, son total a atteint le seuil disciplinaire déclenchant une suspension. Le verdict est tombé après la rencontre face au Havre, scellant définitivement son absence pour le rendez-vous face à Lille.

C’est un coup dur pour le coach, Ahmed Kantari qui perd un élément clé de son couloir droit pour le choc face aux Dogues. Le FCN a besoin de tous ses hommes pendant ce sprint final pour se maintenir en Ligue 1.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : La décision est prise pour Ahmed Kantari

À voir

Mercato PSG : Un indésirable trouve preneur

Mercato FC Nantes : le Bayern traque le chouchou de Kita

Mercato FC Nantes : Un nouveau coach dit oui à Kita