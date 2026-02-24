ASSE : Montanier, montée en L1… Romeyer se prononce

Roland Romeyer, ancien président de l’ASSE, est sorti du silence. Il se prononce notamment sur la nomination de Philipe Montanier et l’objectif montée en Ligue 1.

ASSE : Romeyer a cédé le club à KSV en juin 2024

Ayant cédé l’ASSE au groupe Kilmer Sports Ventures en juin 2024, Roland Romeyer est désormais loin du club, dont il a été l’un des propriétaires pendant une vingtaine d’années. C’est avec tristesse qu’il a vu le club, laissé en Ligue 1, descendre en Ligue 2 la saison dernière.

Mais le groupe canadien a sorti les moyens, en investissant dans le mercato, pour ramener immédiatement les Verts dans l’élite. Il est monté au créneau, fin janvier, pour virer Eirik Horneland, dont l’équipe s’éloignait de la montée.

Montanier, l’homme de la situation !

Désormais, c’est Philippe Montanier qui poursuit la mission. En trois matchs, il a repositionné l’AS Saint-Etienne à la 2e place au classement, à 2 points du leader. Il est donc sur la bonne voie pour ramener le club en première division.

Compte tenu des premiers résultats du technicien français, Roland Romeyer valide sa nomination. Il estime que c’est l’homme de la situation. « Je pense que les Verts sont sur la bonne voie avec Montanier, un entraîneur qui est très bien », a-t-il confié à la Gazetta Sport 43.

L’identité de l’AS Saint-Etienne préservée

Il est également satisfait du recrutement de KSV, avec des joueurs qui préservent les valeurs et l’ADN de l’ASSE. « Je ne sais pas si tous les feux sont au vert, mais on reconnaît déjà notre pays, on parle français, c’est déjà mieux. Les joueurs comprennent et on n’oublie pas d’où on vient, on ne vend pas notre identité et notre âme », a souligné l’ancien dirigeant stéphanois.

Pour Romeyer, la montée en Ligue 1 se fera en toute quiétude

Évoquant l’objectif unique des Verts cette saison, Roland Romeyer ne doute pas qu’ils l’atteignent. « La Ligue 2 ? Ils vont finir tranquilles, premiers. Enfin, premiers ou deuxièmes, mais premiers, je pense », a-t-il assuré.

Certain du retour de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1, l’ancien président du Directoire du club se projette déjà vers la saison 2026-2027. « Je pense que si on monte, il faudra renforcer l’équipe, car il y a encore des lacunes », a-t-il indiqué.

Cependant, il reste encore 10 journées de championnat à disputer, soit 30 points en jeu. Les jeux sont donc loin d’être faits !

